"Qarabağ"ın mümkün rəqibindən heç-heçə

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsindəki mümkün rəqibi "Şerif" Moldova liqasında növbəti oyununa çıxıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, komanda 2-ci turda səfərdə "Daçia" ilə qarşılaşıb. Matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

"Daçia" - "Şerif" - 1:1

Qollar: George Anton, 12 (1:0), Josip Brezoveç, 44 (1:1)

Qeyd edək ki, 2-turdan sonra 4 xalla 1-4-cü pillələri bölüşdürür.

Əlavə edək ki, ilk matçda "Samtredia"ya (Gürcüstan) 5:0 hesabı ilə qalib gələn "Qarabağ" növbəti mərhələyə çıxacağıq təqdirdə, "Şerif" - "Kukesi" (Albaniya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. İlk görüşdə Moldova təmsilçisi rəqibini 1:0 hesabı ilə üstələyib.

Milli.Az

