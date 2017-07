İlin ən özəl günü - 17.07.17

17.07.17 ilin ən xüsusi tarixlərindən biri hesab olunur.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, özəlliklə də gənc cütlüklər bu günü xüsusi qeyd edir. Azərbaycanda adətən toylar həftəsonuna təsadüf etsə də, iyulun 17-də xoş günlərini qeyd edənlər az deyil. Artıq Bakının bir sıra məşhur restoranlar aylar əvvəl 17.07.17 üçün "sifariş alıb. Həftənin ilk günü olsa da, sevgililər özəl günlərini məhz bu tarixdə qeyd etməyi arzulayıblar.

Bu arada bildirək ki, məşhur müğənni Natavan Həbibi də toyunu bu tarixə planlaşdırıb.

Milli.Az

