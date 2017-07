“Hazırda çox yorğunam”.

Bu sözləri aparıcı Vüsalə Əlizadə yorğun olması haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Dünən qardaşımın toyu oldu. Çox yorğunam, pis gündəyəm. Ona görə də, yaxın zaman da qızımla birlikdə istirahətə gedib, güc toplayacağam”.

Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.