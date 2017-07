Kremlin mətbuat xidmətinin katibi Dmitri Peskov jurnalistlərin İŞİD lideri Əbubəkr ƏI-Bağdadinin ölümü ilə bağlı verilən məlumatları şərh edib.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Putinin sözçüsü deyib: "Bizdə daha dəqiq məlumat yoxdur. İnformasiya, doğrudan da, ziddiyyətlidir, yoxlayırıq".

Rusiya Müdafiə Nazirliyi Əl-Bağdadinin öldürüldüyünü bildirsə də, sonradan Pentaqon, İraq və kürd silahlılar bu məlumatı təkzib ediblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.