Sevişmə FOTOsunu paylaşdı: illərdir qazanmadığı şöhrəti əldə etdi - VİDEO

18 yaşından modelliyi ilə addım-addım şöhrətə doğru irəliləyən 30 yaşlı alban model Angela Martini sosial şəbəkə hesabından etdiyi açıq-saçıq paylaşımlarla məşhurluğunu günbəgün artırır.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, ölkəsində və yaşadığı İsveçrədə uzun müddətdir tanınan Martini Instagram hesabı sayəsində adını daha geniş tanıtmağı bacarıb.

Xüsusilə sevgilisiylə olan bir fotoşəkilini "Bunu paylaşmağımıı istəmədi, çünki çox ehtiraslı olduğunu düşünür" şərhiylə paylaşan gözəl model qısa müddətdə xeyli bəyənmə toplayıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.