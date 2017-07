Məsciddə oriental rəqs şousu göstərdilər - BİABIRÇILIQ

Misirdə məscidlərin birində iki minarə arasına çəkilən dijital tabloda oriental rəqs oynayan qızın görüntüsü verilib.

Publika.az xəbər verir ki, özəlliklə, Ramazan ayı boyunca birdən çox minarəsi olan məscidlərə asılan bu tablolarda, adətən, ayətül-kürsü duası, insanları yaxşılığa və savab yönləndirmək üçün müxtəlif mesajlar verirlir. Bu dəfə isə bu tabloların birində oriental rəqs oynayan qızın görüntüləri verilib.

Görüntülər qısa müddətdə Tvitterdə yayılıb. Videonu izləyən minlərlə istifadəçi hadisəyə çox sərt reaksiya verib.

Videonun kim tərəfindən və necə yayımlandığı hələ ki, təsbit edilməyib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.