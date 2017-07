Milyonçunun eks-sevgilisi bu hərəkətinə görə təhqir olundu - VİDEO

Bir zamanlar milyonçu Ali Ağaoğlu ilə yaşadığı qısa eşq hekayəsi ilə tanınan Hazal Mesudiyeli son paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, sifariş verdiyi balığı bıçaqla parçalayaraq qabı çevirib və həmin anların videosunu paylaşıb.

İzləyicilərin çoxu nun bu hərəkətini "görməmişlik", "tərbiyəsizlik" adlandırıb. Mesudiyeli yazılan tənqidlərə də ironik cavab verib.

