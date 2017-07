Müğənni Miri Yusif xanımı Nərgizlə birlikdə istirahətə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük Kuşadasında dincəlir.

M.Yusif birlikdə çəkdirdikləri fotonu İnstaqram səhifəsində paylaşıb.

Milli.Az

