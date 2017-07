Azərbaycanlı model qonaqları üçün çimərlik geyimində oynadı - VİDEO

Azərbaycanlı model, "Miss Azərbaycan-2016"nın qalibi Oksana Barxatova yaxtada ad günü münasibəti ilə qonaqlarına rəqs bəxş edib.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, model qırmızı çimərlik geyimində rəsq edərək sosial şəbəkədə video paylaşıb.

Model bildirib ki, rəfiqələrin əhatəsində rəqs etməmək mümkün deyil.

Qeyd edək ki, Oksana Barxatova səslərin böyük qismini toplayaraq "Miss Azerbaijan - 2016" adına layiq görülüb. Bir müddət əvvəl model məşhur kişi dərgisi "Playboy" üçün çəkdirdiyi açıq-saçıq fotosessiyası ilə də gündəmi zəbt edə bilmişdi.

