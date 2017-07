Türkiyənin məşhur müğənnisi Bengü yeni tapdığı sevgilisi ilə tətilə çıxıb.

Milli.Az "Hürriyet"ə istinadla bildirir ki, o, dincəlmək üçün Çeşmeni seçib. Müğənni Selim Selimoğlu ilə dənizdə üzərkən paparassilərə hədəf olub.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.