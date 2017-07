"Demet mənə həm kişi, həm də ata olduğumu hiss etdirir"

Müğənni Demet Akalının həyat yoldaşı Okan Kurt ailə münasibətlərindən danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, özündən 10 yaş böyük müğənni ilə xoşbəxt olduğunu söyləyən Kurt "O, mənə həm kişi, həm də ata olduğumu hiss etdirir. Səhnədəki Demeti sevirəm, amma əsl xanımımı, onun evdəki halını sevirəm. Pijamalı Demetə aşiqəm mən" deyib.

O.Kurt "İşi yox idi, Demetlə evliliyi ona kömək oldu" deyənlərə belə cavab verib:

"Demet mənə iş tapmır. Amma tanınması iş dünyasında mənə olan inamı da artırıb. Əvvəllər bir firmaya gedib nəqletmə şirkətimiz haqqında məlumat vermək məcburiyyətində deyildik, tanıtımlar hazırlayırdı. Amma Demet Akalının həyat yoldaşı olunca ehtiyac qalmadı. Bu da çox normal, çünki evliyik".

