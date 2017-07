Ukraynanın Lvov şəhəri kənarında yerləşən Bryuxoviçi kurort zonasında İkinci Dünya müharibəsindən qalan 15 aviabomba aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, həmin ərazidə qazma işləri aparılarkən 15 aviabomba tapılaraq zərərsizləşdirilib. (Azərtac)

