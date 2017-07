25 yaşlı gəncin metroda intihara cəhdinin SƏBƏBİ - Bacısı

Metronun “Ulduz” stansiyasında gənc oğlanın özünü qatarın altına atmasının səbəbi məlum olub.

Lent.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, iyulun 17-də saat 15:00 radələrində 1992-ci il təvəllüdlü Ələsgərli Tamerlan Rövşən oğlu stansiyanın platformasından özünü qatar relsinə atıb.

Stansiya nəzarətçilərinin köməyi ilə T.Ələsgərlinin həyatını xilas etmək mümkün olub. O, qatar platformaya çatanda dərhal relslərin üzərindən çıxıb tunelə daxil olub. Metro nəzarətçilərinin köməyi ilə stres vəziyyətində olan T.Ələsgərli polisə təhvil verilib.

Maşinist və metro nəzarətçilərinin sayıqlığı nəticəsində onun həyatını xilas etmək mümkün olub. Məlumata görə, T.Ələsgərli hazırda ağır stres keçirdiyindən həkim nəzarətinə verilib.

