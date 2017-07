Misirdə terror hadisəsi baş verib. Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Sinay yarımadasında hərbi maşının partlaması nəticəsində 5 polis həlak olub.

Misir Təhlükəsizlik Qüvvələrindən verilən məlumata görə, daha 6 polis əməkdaşı müxtəlif xəsarətlər alıb.

Partlayışın hansı şəraitdə və necə baş verməsi məlum deyil. Polis tərəfindən araşdırmalara başlanılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.