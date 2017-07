Türkiyə parlamenti fövqəladə vəziyyət rejimini yenidən 90 gün uzadıb

Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Türkiyə parlamenti ötən il baş vermiş dövlət çevrilişinə cəhddən sonra ölkədə tətbiq edilən fövqəladə vəziyyət rejiminin tətbiqini dördüncü dəfə 90 gün müddətinə uzadıb.

"Report"un verdiyi xəbərə görə, bu barədə NTV telekanalı xəbər verib.

Bazar ertəsi, bir qədər əvvəlTürkiyə hökuməti fövqəladə vəziyyət rejiminin uzadılmasına dair ölkə parlamentimə sorğu ğöndərib.

Xatırladaq ki, Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejimi ötən ilin iyulunda ölkədə dövlət çevrilişinə cəhddən sonra 3 ay müddətinə tətbiq edilib. Bundan sonra bu müddət parlamentin razılığı və hökumətin qərarı ilə üç dəfə 3 ay müddətinə uzadılıb.



