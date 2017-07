Zədəsi səbəbindən ötən mövsümün sonlarını buraxmaq məcburiyyətində qalan "Real"ın yarımmüdafiəçisi Qaret Beyl bildirib ki, yay fasiləsində klubunu dəyişmək fikrinə düşməyib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda uelsli futbolçu PSJ-dən dəvət almasına dair yayılan xəbərlərə münasibət bildirərkən deyib:

"Mən "Real"ı tərk etmək barədə düşünməmişəm. Bilirəm ki, yenidən əsas heyətə düşmək çətin olacaq. Amma bunun üçün əlimdən gələni edəcəyəm".

Milli.Az

