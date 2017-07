Türkiyə millisinin üzvü Avstraliya klubunda

Türkiyəli futbolçusu Ersan Adem Gülüm karyerasını Avstraliyada davam etdirəcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı müdafiəçi "Adelaida Yunayted" klubu ilə anlaşıb.

Müqavilə ilə Çinin "Hebei China Fortune" klubuna məxsus olan futbolçu yeni komandasında icarə əsasında çıxış edəcək. Klubun rəsmi saytı E.Gülümlə 1 illik icarə müqaviləsi bağlandığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm "Beşiktaş"da oynamış futbolçu Türkiyə millisinə də dəvət alır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.