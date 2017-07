Riqada Azərbaycan prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iyulun 17-də Latviya prezidenti Raymonds Veyonisin adından Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.

Rəsmi ziyafətdən fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.