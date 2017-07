Nüvə səhrasında ŞOK TAPINTI

Stenfordsk Universitetinin (ABŞ) alimləri Bikini (Marşall adaları) mərcan adasının kraterində yaşayan dəniz varlıqlarını aşkar ediblər.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, tapıntı alimlər tərəfindən təəccüblə qarşılanıb.

Məsələ ondadır ki, ABŞ burada 70 il əvvəl nüvə sınaqları keçirirdi. Xüsusi halda, mərcan adası ərazisində 1946-1958-ci illərdə 23 atom bombası sınaqdan keçirilib. 1950-ci illərdən sonra bura “nüvə səhrası” adlandırılırdı.

Universitetin professoru Stiv Palumbinin sözlərinə görə, aşkarlanan bütün varlıqlar sağlam görünürlər. Lakin buna baxmayaraq, alim xəbərdarlıq edib ki, Bikini mərcan adası insanların həyatı üçün hələlik yararsızdır.

