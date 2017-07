İsrail polisi şam namazını qılmaq üçün Məscid-i Aksanın önünə toplaşan insanlara müdaxilə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, fələstinlilər elektron-detektor tətbiqinə etiraz ediblər və bu səbəbdən şam namazını məscidin qapısı önündə qılmaq qərarına gəliblər. Lakin bu qərar İsrail polisi tərəfindən yaxşı qarşılanmayıb. Bu səbəbdən tərəflər arasında gərginlik yaranıb.

İsrail polisi plastik mərmi, səs bombası və bibər qazı ilə fələstinlilərə müdaxilə edib. Nəticədə 20 fələstinli yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.