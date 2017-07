Dünyanın ən faydalı pəhrizi

Amerikalı mütəxəssislərin uzun sürən araşdırmalarnından sonra, bəlli olub ki, dünyanın ən sağlam insanları Boliviyanın Tsimane qəbiləsinin sakinləridir.

Milli.Az bildirir ki, alimlər 705 boliviyalı üzərində müayinə apardıqdan sonra bildiriblər ki, əhalinin 85%-nin ürəyi tam sağlamdır və heç bir xəstəlik riski yoxdur.

Mütəxəssir bunu qəbilə sakinlərinin sağlam həyat tərzi ilə əlaqələndirirlər.

Bundan əlavə məlum olub ki, onlar tütünün və spirtli içkilərin nə olduğunu bilmirlər. Əvəzində isə, gün ərzində çoxlu piyada gəzir, minerallarla zəngin ərzaqlarla qidalanırlar.

Onların gündəlik qida rasionunu düyü, fındıq, banan ən əsası isə qarğıdalı təşkil edir. (publika.az)

