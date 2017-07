Xəstəliyinə görə 7 aydır Bakını tərk edən Kübra Əliyeva: "Həkim deyir ki..." - FOTO

7 aydır Bakını tərk edib Bodrumda yaşayan aktrisa Kübra Əliyeva Bakıya qayıdır. Bu haqda aktrisa Milli.Az-a danışıb:

"Demək olar ki, qış ayından Bodrumda, qızımın yanına yerləşmişəm. Qızım Bodrumda istirahət yerlərinə yaxın yerdə yaşayır. Hər dəfə mənim Türkiyəyə gəlişimə sevinir. Mən burada həm müalicə aldım, həm də istirahət etdim. Həkim mənə deyib ki, gündə piyada gəzib, təmiz hava almalısan. Bu yaxında oğlum ailəsi ilə yanıma gəlmişdi. İnşallah, iyul ayının 19-da Bakıya qayıdacağam. Etiraf edim ki, doğma Bakı üçün, tamaşaçılarım üçün çox darıxmışam".

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

