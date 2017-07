"Qətər"dən sərt açıqlama: "Bu, terrordur"

Qətərin xəbər agentliklərindən QNA-nın intrernet saytı kiber-hücuma məruz qalıb. Hücumun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) məxsus bir qrup tərəfindən həyata keçirildiyi iddia olunur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qətərin rabitə naziri Şeyx Seyf ibn Əhməd Əl Sani kiber-hücumu terror kimi qiymətləndirib:

"Körfəz ölkələrindən biri tərəfindən həyata keçirilən bu hücum beynəlxalq kiber-terrordur. Bu, beynəlxalq hüququn aşkar şəkildə pozulmasıdır. Qətər prokurorluğu bu cinayətin səbəbkarlarına qarşı lazımi tədbirləri görəcək".

