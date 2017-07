Müğənni Sıla və aktyor Ahmet Kural artıq iki aydan uzun bir müddətdir ki, eşq həyatı yaşayırlar. Keçən həftə mətbuat nümayəndələrinin Kuralla bağlı suallarını cavablandıran Sıla, "Bir-birimizə öyrəşməyə çalışırıq" demişdi.

Metbuat.az bildirir ki, məşhur cütlük yay tətilinə çıxıb. Sevgililər istirahət üçün Bodruma üstünlük veriblər.

Sıla və Ahmet Kuralın Bodrumdakı restoranlardan birində fanatları tərəfindən çəkilmiş fotosu qısa zaman ərzində internetdə paylaşma rekordları qırıb.

