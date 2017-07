"Qarabağ" bu gün Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsi çərçivəsində cavab oyununu keçirəcək. Ağdam klubu Gürcüstan səfərində "Samtredia"nın qonağı olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, "Qarabağ" qarşılaşmanın keçiriləcəyi Boris Payçadze adına stadionda oyunöncəsi sonuncu məşqini keçirib.

Məşqdən fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.