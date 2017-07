"Meteor Cinema" Çinin Quançjou şəhərində, ticarət mərkəzində yerləşən ikimərtəbəli kinoteatrdır.

Milli.az bildirir ki, layihənin müəllifi "One Plus Partnership Limited" studiyasıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.