Bakı. 18 iyul. REPORT.AZ/ Amerikanın CNN telekanalının aparıcısı Elisin Kamerota Rusiya haqqında xəbərlərdən yorulduğunu bildirib.

"Report" xəbər verir ki, bunu o, "77 WABC" radiostansiyasına müsahibəsində deyib.

"Görürəm, siz Rusiya haqqında xəbərlərdən artıq yorulmusuz və mən də o hissləri yaşayıram", - deyə o bildirib.



