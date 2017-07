Çimərlikdə 31 yaşlı kişi döyüldü

Bakıda çimərlikdə döyülmə hadisəsi baş verib.

APA-nın məlumatına görə, hadisə Mərdəkan çimərliyində qeydə alınıb.

1986-cı il təvəllüdlü Xankişiyev Elşən Şirinbala oğlu ilə tanımadığı şəxslər arasında hələlik müəyyən edilməmiş səbəbdən mübahisə yaranıb. Mübahisə böyüyüb və həmin şəxslər Elşən Xanbabayevi döyüblər. 31 yaşlı kişi aldığı xəsarətlərlə 3 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanasına çatdırılıb.

Xəstəxanadan APA-ya verilən məlumata görə, ona qapalı kəllə-beyin travması diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Elşən Xankişiyevi döyən şəxslər axtarılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.