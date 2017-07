Türkiyədə tanınmış qapıçı həbs edildi

Türkiyədə tanınmış qapıçı həbs edilib.

APA-nın məlumatına görə, FETÖ terror təşkilatının əlaqə vasitəsi hesab edilən Bylock tətbiqindən istifadə etdiyi bildirilən “Kastamonu 1966” futbol klubunun qapıçısı, 37 yaşlı Oğuzhan Bahadır saxlanılıb.

Prokurorluqda aparılan araşdırmalarla Oğuzhan Bahadırın Bylock-dan istifadə etdiyi məlum olub. Barəsində həbs qərarı verilən qapıçı evində tutulub. Məhkəmə Oğuzhan Bahadır barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçib.

Oğuzhan Bahadır Türkiyənin bir çox tanımış klubunda çıxış edib. O, ötən mövsümün dövrələr arası transferi zamanı “Kastamonuspor 1966” klubuna keçmişdi.

