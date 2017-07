ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələri Fars körfəzində lazer silahı sistemini (Laser Weapons System) sınaqdan keçirib.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə CNN telekanalı məlumat verib.

Məlumata görə, bu, faktiki olaraq dünyada ilk işlək lazer silahıdır.

LaWS sisteminin surəti 50 min dəfə qitələrarası ballistik raketin surətindən artıqdır. ABŞ hərbçiləri şərti hədəf qismində pilotsuz ucan aparatı seçiblər (PUA). Nəticədə qanadı alovlanan PUA dənizə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.