Balqabaq toxumunun faydaları

Balqabaq toxumunun tərkibi protein, sink, maqnezium və marqanezlə çox zəngindir.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, bundan başqa fitosterollar və sərbəst radikallara qarşı mübarizə apara bilən antioksidantların olması, balqabaq tumunun çox faydalı olmasını təsdiqləyir.

* Balqabaq tumunun tərkibində fosfor, maqnezium, manqanez, dəmir kimi minerallar var.

* Tərkibi K vitamini qaynağıdır.

* Tərkibində olan fitosterol birləşmələr qanda xolesterolun miqdarını aşağı salır.

* Depressiya əlamətlərini aradan qaldırır, yuxugətirici təsirə malikdir.

* Tərkibində olan sink və kalsium sayəsində osteoparoz əlamətlərini aradan qaldırır və xəstəliyin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

* Tərkibi B qrup vitaminlərlə və fol turşusu ilə zəngindir.

* Uzun müddət qəbul edildikdə artrit əlamətlərinin azalmasına səbəb olur.

* Böyrəklərdə olan kalsium daşlarının düşməsinə səbəb olur.

* Bağırsaq parazitlərinin tökülməsinə səbəb olur.

* Balqabaq tumu prostat vəzi xəstəliklərinə də faydalıdır. O prostatın böyüməsinin qarşısını alır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.