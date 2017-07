Bakıda sürücü iki yolun kəsişməsində qəza törədib, yaralanan var

Bakı. 18 iyul. REPORT.AZ/ Bakının Nizami rayonunda 1 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Camal İsmayılov adlı şəxs idarə etdiyi "Hyundai" markalı avtomobillə Qara Qarayev prospekti ilə Naxçıvanski küçəsinin kəsişməsində Qəniyev Qəribə məxsus "Naz Lifan"a çırpılıb.

Nəticə "Hyundai"ın sürücüsü C.İsmayılov ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

İlkin araşdırma nəticəsində məlum olub ki, "Hyundai" markalı avtomobilin sürücüsü prospektə daxil olarkən yol nişanı tələblərini pozub.

Araşdırma aparılır.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.