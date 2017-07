Müğənni Adelenin səsi tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış müğənni Adelenin səsi tutulduğu üçün konsertləri təxirə düşüb. Müğənni ətrafı ilə işarə dili ilə ünsiyyət qurur.

Dilarə Zamanova

