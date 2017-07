Bakının Xəzər rayonunda kütləvi dava baş verib.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Mərdəkan çimərliyidə qeydə alınıb.

Əraziyə istirahətə gələn 1986-cı il təvəllüdlü Xankişiyev Elşən Şirinbala oğlu mübahisə zəminində 4 nəfərlə əlbəyaxa olub. Nəticədə o döyülərək xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

