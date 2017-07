Daltoniklər dünyanı necə görürlər? - FOTOLAR

Daltonizm- rəng korluğu xəstəliyidir. Bu xəstəlik insanlara nəsillikcə ötürülür. Bəzən isə, sonradan qazanılır. Daltonizmdən əziyyət çəkən insanlar daltonik adlanır. Onlar bir sıra rəng çalarlarını görmürlər.

Publika.az xəbər verir ki, Sakit okean ərazisində yerləşən Pingelap adasında çoxlu daltonik yaşayır.

Adaya səfər etmiş fotoqraf San de Uayld “Pingelap təbiəti daltoniklərin gözü ilə” adlı fotoşəkillər silsiləsini ərsəyə gətirib.

Bir neçə ölkədə sərgilənən əsərlər izləyicilərin dərin marağına səbəb olub.

Leyla Sarabi

