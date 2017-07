Sizə kimdən deyim, dost-doğmaca əmim oğlu Əlqəmədən. Elə bilin ki, əmim oğlu kəndimizin baş yazarıdır, əli hər yana çatır, məktubları daşdan keçir. Kəndimizin yolu, suyu, qazı demək olar ki, Əlqəmənin xətti ilə çəkilib. Klubu o tikdirib. Bir sözlə, əmioğlu kəndimizin fəxri rəhbəridir. Şeirləri də öz yerində. Gədəbəydə aşıqlar şeirlərini “Baş sarıtel” üstündə oxuyurlar. Hələ deyirlər, o şeirlər gedib Borçalıya çıxıb, ordan da keçib Türkiyəyə, qalın-qalın almanaxlarda çap olunub.

Yadıma gəlir, hələ sovet vaxtı rayon qəzetinə çoxlu məqalələr yazırdı Əlqəmə. Əsas mövzu da kənddə avtobus məsələsi idi. Əlqəmə nətər qələm çaldısa, gözdən-könüldən uzaq kəndimizə qırmızı bir avtobus işlədi. Sevincimizdən bilmirdik nə edək. Nənəmiz (Əlqəmə ilə mənim nənəm ) hələ avtobusa şeir qoşmuşdu:

Avtobusum qırmızı,

İçində doxtur qızı.

Salam verdim almadı,

Qaş-qabağın salladı.

Uzun bir şeir idi, qonşumuzun uşaqları bu şeiri deyə-deyə avtobusu fitə basırdılar. O vaxt kənddə Əlqəmə haqqında iki fikir dolaşırdı. Guya deyirdilər ki, bu şeiri Əlqəmə yazıb verib nənəsinə. Kəndin yarısı inansa da, yarısı elə iki fikir arasında indi də qalmaqdadır. Başqa bir fikir də bu idi ki, guya Əlqəmənin şeir və məqalələrini nənəsi deyir, əmioğlu da öz dəsti- xəttilə köçürür vərəqlərə.

Bütün bunlar bizim nəsli gözü götürməyənlərin uydurmaları idi. Allah-təala gec-tez həqiqəti çıxarır adamın qabağına. Nənəmiz öləndən sonra Əlqəmənin qələmi öz məhsuldarlığını birə – beş artırdı.

Əlqəmə kəndimiz üçün çox böyük işlər görüb, indi də görməkdədir. Babam mənə deyirdi ki, Əlqəmənin yediyi çörək sənin burnundan gəlsin. Nənəm bu sözə çırnayırdı. O da babama deyirdi ki, niyə elə deyirsən, ağzını qara molla yumsun. Babam məndən ona görə inciyirdi ki, Əlqəmənin şeirlərinin Bakıda qəzet və jurnallarda çap olunmasına kömək eləmirdim. Mən şeiri sərbəst vəzndə yazırdım, Əlqəmə hecada, dürlü-dürlü qoşmalar düzürdü səsinin üstünə. Bu qoşmalar baba və nənəmdən, kolxos sədrindən bəhs edirdi və kənddə rəhmətə gedənlərin qəbirüstü daşlarına yazılırdı. Məsələn, arvadlar Qara bayramda və ya Novruz qabağı qəbir üstünə gedəndə sinə daşlarında Əlqəmənin şeirlərini oxuyub kirimirdilər. Axırda kəndimizin ağır seyidi və mollası Bəydadaş müəllim arvadların üstə sərtdənərdi.

Göründüyü kimi, Ələqəmənin şeirləri kəndin xeyir-şərinə yarasa da, ədəbiyyata yaramırdı. Bunu Əlqəmə başa düşürdü, nənəm də bilirdi, amma babam alov püskürürdü.

Babab bir dəfə lap cin atına mindi. Kəndimizin transformatoru yanmışdı. Düz yeddi gecə idi ki, qaranlıqda idik. Əlqəmənin yuxarılara məktub yazmaqdan barmaqları qabar olmuşdu. Axır ki, qət təzə, yağın içində bir transfarmotoru gətirib qoydular düz kəndimizin ortasına. Axşam şeir yazanda babam gəlib üstümə qışqırdı ki, sənin nağıla oxşayan şeirlərinin bu xalqa xeyri yoxdur, yazma. Sən o şeirləri Əlqəmənin yandırdığı işıqda yazırsan. Mən dinmədim, şübhəsiz ki, nənəm babama layiq olduğu cavabı verdi.

Deyəsən, son vaxtlar Əlqəmənin qələmi bir az korşalıb, yazdıqlarına ya gec cavab verirlər, ya da köhnə mövzu hesab eləyib üstündən keçirlər.

Bu günlərdə kənddə getmişdim. Gördüm kəndin ortasında əlində kamera və mikrofon olan 5-6 nəfər televizya işçisi Əlqəməni gəzirlər. Məni görən kimi yüyürdülər üstümə.

-Sən də bu kənddəsən?

-Hə, nədi ki?

-Heç nə, axır ki, kəndiniz düşdü tarixə.

-Nə olub axı? Bir deyin görüm

-Sizin kənddə bir inək üç ayaqlı buzov doğub.

-Kim deyir?

-Əlqəmə adlı bir kənd sakini yazıb.

-Əlqəmə mənim dost-doğmaca əmim oğludur, gəlin gedək, qonşuyuq. Yəqin evdə olar.

Evə çatırıq. Əlqmə çıxır qarşımıza. Məsələni danışıram. Əmim oğlu gülməkdən uğunub gedir.

-Ay kişilər, nə buzov, nə inək? Mən bu xəbəri yalandan yazmışam. Bir ildir sizə məktub yazıram ki, içməli suyumuz yoxdur, kənddə avtobus işləmir, qaz və elektirk xətləri köhnəlib, heç cavab da vermirdiniz. İndi durub üç ayaqlı buzova görə o boyda Bakıdan bura gəlmisiniz?

Əlqəmə bir az da irəli çıxır, qarnını irəli verib qarşıdakı yola baxaraq nitqini davam etdirir.

-Hələ çox adamlar gələcəklər. O biri televiziyalar da yəqin ki, axşama gələrlər. Məktubda başqa şeylər də yazmışam: “Kəndimizdə gəlin evdən qaçıb”, “Yumurtadan iki başlı cücə çıxıb”, “Gecə ruhlar gəlib pəncərələrin pərdələrini yandırır”, nə bilim daha nələr, nələr yazmışam.

Əlqəmənin metoduna heyran qalıram. Kənd camaatı Əlqəməgilin həyətinə yığışıb. Hərdən əl çalırlar. Əlqəmə də get–gedə qızışır. Televiziya və qəzetlərdən gələnlər tövləyə tərəf boylanırlar. Elə mən də.

