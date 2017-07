ABŞ lazer silahını sınaqdan keçirdi - VİDEO - FOTO

ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin donanması Fars Körfəzində lazer silahını sınaqdan keçirib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.

Telekanalın məlumatına əsasən lazer silahı "işıq sürəti" ilə, qitələrarası ballistik raketlərdən 50 min dəfə sürətlə hədəfi vurur.

Sınaq zamanı hədəf kimi pilotsuz uçan aparat seçilib. Atəş zamanı PUA-nın qanadı bir anda yanıb və təyyarə dənizə düşüb.

Bildirilir ki, silahın işləməsi üçün kiçik generatordan gələn elektrik enerjisi istifadəsi olunur.

Bundan əlavə lazerdən bir dəfə istifadənin bir dollara başa gəldiyi vurğulanıb.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

