Bakı. 18 iyul. REPORT.AZ/ BMT baş katibinin siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Miroslav Yença Azərbaycana səfər edəcək.

"Report" xəbər verir ki, BMT nümayəndəsi iyulun 20-21-də Bakıda keçiriləcək Qüds məsələsi üzrə beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Bakıya gələcək.

М.Yença tədbirdə məruzə ilə çıxış edəcək.

Konfransda həmçinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Fələstin dövlətinin rəsmilərinin çıxışları gözlənilir.



