Bakı. 18 iyul. REPORT.AZ/ Bakının Cəfər Cabbarlı 28 ünvanında kimyəvi təmizləmə məntəqəsində baş verən yanğın söndürülüb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, məlumat daxil olan andan hadisə yerinə yanğınsöndürən briqadaları cəlb edilib.

Yanğının qarşısı saat 9:26-da tam alınıb.

İçəridə qalan tüstüdən zəhərlənərək ölmüş şəxsin meyiti çıxarılaraq aidiyyatı quruma təhvil verilib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.