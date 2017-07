Kişilərlə saytlarda tanış olub, cinsi əlaqəyə girir, sonra... - 26 yaşlı qızdan inanılmaz əməllər

Vaşinqton ştatının Olimpiya şəhərinin sakini Seul Ki Yum adlı şəxsi 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər.

Publika.az “International Business Times”a istinadən xəbər verir ki, bunan səbəb onun “Tinder” və “OK Cupid” tanışlıq saytlarında münasibət yaratdığı kişiləri, sonradan şantaj edərək külli miqdarda pul alması olub.

26 yaşlı Yum üç il ərzində, cinsi təmasdan sonra əks cinsin nümayəndələrinə hamilə qaldığını bildirir. Qız qurbanlarının qohumlarına və ya arvadlarına bu barədə danışacağı ilə hədə-qorxu gələrək, ümumilikdə təxminən 300 min dollar “qazana” bilir. Belə ki, hətta bir şəhər sakini arvadı qarşısında ifşası qorxusundan 2 il ərzində hər ay şantajçıya 10 min dollar ödəyirmiş.

Xəsarət alanlardan biri FTB-yə müraciət edib. Nəhayət, Yum hüquq mühafizə əməkdaşları tərəfindən ciddi izlənmədən sonra yeni bir şantaj faktı qeydə alınıb və onu həbs ediblər.

Məhkəmə zəif cəza təyin etməyə razılaşıb, çünki qız öz günahını etiraf edib və istintaqla fəal əməkdaşlıqdan boyun qaçırmayıb.

Zaur H.

