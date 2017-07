"Sumqayıt" "Osmanlıspor"a uduzdu

2017/2018 futbol mövsümünə hazırlaşan "Sumqayıt" Futbol Klubu hazırlığın 2-ci mərhələsi üçün yollandığı Boluda ilk yoxlama matçını keçirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "kimyaçılar" əvvəlcədən məlum olduğu kimi Superliqa təmsilçisi "Osmanlıspor"la üz-üzə gəlib. Bu matçda "Sumqayıt" 1:2 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, 1978-ci ildə yaradılmış klub 2014-cu ildən "Osmanlıspor" adını daşıyır. 2016/17 mövsümündə UEFA Avropa Liqasında çıxış etmiş komanda 1/16 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Ötən mövsüm Türkiyə Supeliqasını 13-cü sırada tamamlayan Ankara təmsilçisinin heyətində Pierre Webo 9 qolla komandanın ən məhsuldar futbolçusu olub.

Milli.Az

