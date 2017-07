"Eurovision" təmsilçilərimizdən olan Dilarə Kazımova son günlər qalmaqallı fotoları ilə gündəmə gəlir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi yenə də sosial şəbəkədə cəsarətli şəkillər paylaşıb.

İstirahətdə olan Dilarənin çimərlik geyimindəki fotoları müzakirələrə səbəb olub.

Milli.Az

