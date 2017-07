Rusiyanın şərqində yerləşən Kamçatka yarımadasında 7,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələdən sonra xırda təkanlar da qeydə alınıb.

Amerika Sunami Xəbərdarlıq Mərkəzi sunami təhlükəsinin olduğu haqda xəbərdarlıq edib.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



