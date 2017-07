Ötən gecədən yağan yağışlar İstanbulda problemlər yaradıb.

Milli.Az "Haberler"ə istinadla bildirir ki, yolları su basıb, nəqliyyat vasitələri yolda qalıb.

Su Bayrampaşa metrostansiyasının keçidinə dolub.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

