Biləsuvarda kütləvi dava: Xəsarət alanlar var

Biləsuvar rayonunda kütləvi dava olub.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hələlik səbəbi məlum olmayan hadisə rayon mərkəzindəki Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb.

Dava nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Həkimlər onlardan birinin-Biləsuvar rayon Səmədabad kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Əliyev Bəhruz Adil oğlunun vəziyyətini ağır kimi qiymətləndiriblər. Onun baş nahiyəsindən ağır xəsarətlər aldığı bildirilib. Digər yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilərək, evə buraxılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

