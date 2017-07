"Növbəti iki gün ərzində Azərbaycanda isti, günəşli hava şəraiti davam edəcək".

Milli.Az xəbər verir ki, bunu report-a açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi Gülşad Məmmədova deyib.

O bildirib ki, iyul ayının 19-20-də ölkə ərazisində yağış yağması ehtimalı yoxdur: "Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 35-39-dərəcə, bölgələrdə 35-40, dağarda isə 25-30 dərəcə arası dəyişəcək".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.