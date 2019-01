Bakıda gənc oğlan həyatını təhlükəyə atıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrədə video yayılıb. “İnstagram”da yayılan videoda gənc oğlan “BMW” markalı, 27-BT-414 nömrə nişanlı avtomobilin üstündə oturub.

