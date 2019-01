Sosial mediada ehtiyyatsız iş görən ustalar və bəzi inşaat şirkətləri ilə bağlı fotolar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici ölkələrdə paylaşılan həmin görünütlərə istifadəçilər sərt reaksiya veriblər və bu cür halları qınadıqlarını bildiriblər.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az



