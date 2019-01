"Qarabağ" Çempionlar Liqası ilə vidalaşdı

Bu gün Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, təmsilçimiz “Qarabağ” da növbəti oyununa çıxıb. Qurban Qurbanovun komandası səfərdə BATE-yə məğlub olub.



Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk görüş rəqibin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

14 avqust

Çempionlar Liqası

III təsnifat mərhələsi, cavab oyunu

21:00. BATE (Belarus) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:1

Qol. İvaniç (20), Mişel (54)

Hakimlər: Andris Treymanis, Haralds Qudermanis, Alekseys Spasyonņikovs, Aleksandrs Qolubevs (hamısı Latviya)

Borisov. "Borisov Arena"

