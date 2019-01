Azərbaycan Premyer Liqasının III turunun oyun cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az baş tutacaq oyunların siyahısını təqdim edir:

25 avqust

18:00: “Qəbələ” – “Sumqayıt”



20:30: “Zirə” – “Sabah"

26 avqust



18:00: “Keşlə” – “Səbail”

20:30: “Qarabağ” – “Neftçi”

Qeyd edək ki, turun bütün görüşləri “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

